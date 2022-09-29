Националисты киевского режима опять нанесли удар по Курской области.
Как сообщает издание "Русская Весна", повреждён трёхэтажный дом, трансформатор, сильно разрушено здание бывшей школы.
"20 прилётов в приграничном поселке Краснооктябрьский рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Часть посёлка без электроэнергии и без воды", — сообщает портал.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.