Националисты киевского режима опять нанесли удар по Курской области.

Как сообщает издание "Русская Весна", повреждён трёхэтажный дом, трансформатор, сильно разрушено здание бывшей школы.

"20 прилётов в приграничном поселке Краснооктябрьский рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Часть посёлка без электроэнергии и без воды", — сообщает портал.