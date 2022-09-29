Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России заявил, что призыву при частичной мобилизации подлежат граждане Российской Федерации, имеющие военный опыт.
Глава государства подчеркнул, что это требование должно выполняться неукоснительно.
Путин возмутился случаями, когда медиков во время чатичой мобилизации зачисляют мотострелками.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.