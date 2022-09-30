ВВС Италии: истребители НАТО вылетали на перехват российских самолётов

Истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолётов. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Италии.

Было отмечено, что итальянские Eurofighter были подняты по тревоге из-за российских самолётов возле польской границы.

О вылете трёх итальянских истребителей на перехват самолётов ВКС России около северо-восточной границы НАТО также сообщалось во вторник.

Отметим, других подробностей инцидента пока не приводится. Также неизвестно, какие именно российские самолёты вызвали тревогу у военных НАТО.