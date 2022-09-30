Истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолётов. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Италии.
Было отмечено, что итальянские Eurofighter были подняты по тревоге из-за российских самолётов возле польской границы.
О вылете трёх итальянских истребителей на перехват самолётов ВКС России около северо-восточной границы НАТО также сообщалось во вторник.
Отметим, других подробностей инцидента пока не приводится. Также неизвестно, какие именно российские самолёты вызвали тревогу у военных НАТО.
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