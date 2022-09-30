Россия может оказаться в ситуации, когда Киев и стоящий за ним Запад всё-таки вынудят нанести удар спецбоеприпасом по Украине.
При этом украино-европейская пропаганда постоянно твердит о том, что Россия готова применить ядерное оружие против соседней страны. Так американские и европейские политики поднимают свой рейтинг и обещают России "катастрофические последствия".
Но если ситуация действительно дойдёт до этой черты, в случае использования тактического ядерного оружия (ТЯО) речь даже близко не идёт о "стирателях городов и континентов" с мегатонными мощностями. Это боеприпасы, которые используются против войск противника и его объектов в тылу.
В своё время на Хиросиму сбросили бомбу мощностью в 15 килотонн, а по Нагасаки удар был нанесён зарядом мощностью "всего" в 21 кт.
То есть ядерные удары могут наносить все силы — и артиллеристы, и авиация, и флот. Причём применять "спецсредства" локально, по вражеским полкам/бригаде/армии или для разрушения конкретных объектов вроде ГЭС или дамб.
По факту Запад и ЕС уже являются стороной конфликта, поставляя Киеву ракеты, в том числе для ударов по АЭС. При этом Владимир Путин несколько раз предостерегал Запад от прямого вмешательства в ситуацию на Украине.
"Вряд ли Россия будет трогать исторически значимый для неё Киев. Гораздо более вероятным представляется удар по Львову, Тернополю или Ивано-Франковску — родине бандеровщины. Либо — в случае захода на территорию Украины подразделений западных армий — по тому же Яворовскому полигону, где уже покрошили "Калибрами" прибывших иностранных наёмников", — пишет "Царьград".
Москва вполне готова принять на себя все последствия такого шага.
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