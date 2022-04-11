Западные аналитики оценивают возможность тактического ядерного удара по Украине

Западные аналитики заговорили о возможности применения ядерного оружия в конфликте России с Украиной. Поскольку позиция Киева явно контролируется извне, РФ вполне может поставить интересы своей национальной безопасности выше гуманизма, считают они. Российские же власти такую возможность опровергают.

Так, например, директор Центра исследований стратегического сдерживания ВВС США Аль Маурони заявил:

"В нынешних условиях российский президент Владимир Путин мог бы рассматривать применение (тактического) ядерного оружия как <…> условие для обеспечения того, чтобы интересы национальной безопасности России не были подорваны открытой военной поддержкой Западом усилий Украины, что соответствовало бы заявленной российской доктрине".

Речь идёт о возможности так называемого демонстрационного удара с единичным ядерным взрывом малой мощности над военной бригадой ВСУ в далёкой и малонаселённой области Украины или над Чёрным морем. Взрыв якобы послужил бы предупреждением о том, что сопротивление российской военной кампании должно быть прекращено.

НАТО при этом не имеет оснований на ответный удар, поскольку Украина не является членом альянса. При этом у правительства США нет расширенных обещаний сдерживания украинскому правительству.

Кстати, сами украинские политики уже испугались того, что натворила их армия и тербаты. После удара по территории РФ (нефтебазе в Белгороде) они со страхом писали, что это создание "оснований для применения тактического ядерного оружия против ВСУ".

Куда более вероятен вариант применения тактического ядерного оружия на Украине, если Байден прикажет американским военным вмешаться на стороне Киева — например, приказав ликвидировать подразделения сухопутных войск России в полевых условиях и уничтожить российскую авиацию.

Тогда войска США, оказавшись у российско-украинских рубежей, могут спровоцировать применение РФ тактического ядерного оружия ещё до входа на Украину, считают эксперты Popular Mechanics. Они добавляют, что это будет "конец Земли", повод для третьей мировой войны.

Напомним, на сегодняшний день каждый крупный город РФ находится под прицелом от 1 до 20 боеголовок мощностью от 100 до 500 килотонн.

Ракеты направлены на города и ЗАТО, где находится военный и промышленный потенциал (базы, хранилища отходов, подлодки, шахты, заводы и т.п.). На Москву и Питер — до 200 боеголовок — такие данные приводят в соцмедиа. Эксперты не исключают, что под ударом в потенциале находятся угольные бассейны и тайга, чтобы "выжившим не осталось топлива после войны". Впрочем с городами на территории США ситуация примерно такая же — плюс-минус удары в тектонические узлы, дамбы и работа "Посейдонов" — от 1 до 30 боеголовок на город. На 14 городов Европы с силами НАТО и центрами принятия решений, если верить западным аналитикам, уже нацелены "Искандеры", а также на все страны НАТО — по количеству, достаточному для "уничтожения 60% территории".

Отметим, что один успешный залп "Борея" (или американского "Огайо") сжигает территорию, равную 75% территории Европы.

Что характерно, Запад об этом думал ещё в прошлом веке. По планам "Дропшот" и "Немыслимое" (1945-1950 годы), США и Британия планировали сбросить на СССР от 300 до 400 ядерных бомб, чтобы исключить восстановление и укрепление "опасной молодой советской республики".

Впрочем вернёмся к Украине.

Рамзан Кадыров уже заявил о большом количестве западных наёмников и националистов на Украине, рассказав — был бы он президентом, он пригрозил бы использовать на Украине тактическое ядерное оружие.

Однако глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями опроверг все аргументы и сомнения, заявив, что тактического ядерного удара по Украине не будет.

"В последнее время мы также слышали на Западе провокационные заявления о планах России использовать ядерное оружие на Украине. Они не имеют ни малейшей рациональной основы", — заявил эксперт.

С подобным мнением согласен и подполковник ракетных войск в отставке, бывший преподаватель военной академии Илья С. В интервью Pravda.Ru он пояснил, почему ТЯО на Украине не требуется.

"Для чего может быть нанесён тактический ядерный удар (по Украине. — Ред.)? Для демонстрации силы, запугивания Киева, США, НАТО? Все они знают о наличии такого оружия у РФ, его мощности и словах Путина "не смейте вмешиваться, иначе вы получите такое, с чем никогда не сталкивались в своей истории, все приказы уже отданы". А ВСУ и нацбаты Россия победит и без ТЯО, обычными конвенциональными силами", — рассказал военный.

"Второй вариант. Если России наносилось бы критическое военное поражение — тогда да, это прописано в доктрине. Украина такого поражения нанести не может, пусть её даже завалят оружием из ЕС и США. Американцы? Могут, но они понимают, что в случае атаки на войска РФ дело очень быстро закончится пуском всего, что долетит друг до друга", — считает эксперт.

"Поэтому разговоры о ТЯО — это так, нервишки пощекотать себе и друг другу, они на данный момент безосновательны", — заключил подполковник.

Тем временем интернет-проект "неДума" провёл опрос на тему оценки возможности применения Россией тактического (малой мощности) ядерного оружия по нацбатам, ВСУ и украинским бункерам. Власти опровергают такую вероятность, но военные эксперты считают удар ТЯО возможным.

Результаты распределились так:

18% респондентов заявили, что давно пора было применить ТЯО;

29% выступили за него только в том случае, если без этого не обойтись;

но больше половины опрошенных, 53%, высказались категорически против применения столь радикальных мер.

"Ни в коем случае, ядерное оружие — табу", — такой ответ выбрало большинство. Вероятнее всего, власти России разделяют это мнение. Пока.