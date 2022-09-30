Армия РФ наступает в ДНР. Это ключевое из утренней сводки Генштаба ВСУ 30 сентября.
"Русские атаковали в районах Весёлой Долины, Зайцева, Майорска, Бахмутского, Нью-Йорка, Отрадовки, Курдюмовки, Первомайского и Безыменного", — сообщает украинское командование.
Надо подчеркнуть, что эти населённые пункты находятся рядом с Артёмовском, Горловкой, Авдеевкой в Донецкой области и Давыдовым Бродом на Херсонщине.
Также отмечается, что в Белоруссии начата проверка радиотехнического обеспечения сети аэродромов. По мнению украинского Генштаба, это может говорить о подготовке к их использованию ВС РФ.
О ситуации под Красным Лиманом ВСУ не сообщают.
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