Генштаб ВСУ: русская армия наступает на Авдеевку и Артёмовск

Армия РФ наступает в ДНР. Это ключевое из утренней сводки Генштаба ВСУ 30 сентября.

"Русские атаковали в районах Весёлой Долины, Зайцева, Майорска, Бахмутского, Нью-Йорка, Отрадовки, Курдюмовки, Первомайского и Безыменного", — сообщает украинское командование.

Надо подчеркнуть, что эти населённые пункты находятся рядом с Артёмовском, Горловкой, Авдеевкой в Донецкой области и Давыдовым Бродом на Херсонщине.

Также отмечается, что в Белоруссии начата проверка радиотехнического обеспечения сети аэродромов. По мнению украинского Генштаба, это может говорить о подготовке к их использованию ВС РФ.

О ситуации под Красным Лиманом ВСУ не сообщают.