ВСУ ударили по машинам на выезде в освобождённую часть Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по колонне автомобилей, которая стояла на выезде в освобождённую часть Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что в машинах находились мирные жители. По его словам, в результате очередного теракта ВСУ есть жертвы и пострадавшие.

Как пояснил представитель администрации, украинская армия решилась на удар в связи с тем, что гражданское население массово уезжает на территории, освобождённые Вооружёнными силами России.

"Киевский режим пытается выдать случившееся за обстрел со стороны российских войск", — указал Рогов.

Он назвал такое поведение военно-политического руководства Украины "гнусной провокацией".

Ранее Рогов заявил, что ВСУ стягивают силы к Запорожской области, ведь в Киеве регион рассматривают в качестве приоритетного направления для контрнаступления.