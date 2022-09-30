От ракетного удара ВСУ погиб замглавы ВГА Херсонской области Катериничев

В результате сегодняшнего ночного ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру Херсона погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Журналист добавил, что удар был нанесён целенаправленно по комнате, где он жил.