ВГА Запорожья: атака ВСУ на колонну машин направлена на уничтожение населения

Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобильную колонну в Запорожской области — это целенаправленное уничтожение мирного населения, заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

По его словам, рядом с пунктом выезда из Запорожья в освобождённую часть региона произошло порядка 15 артиллерийских взрывов. Глава администрации убеждён: Киев специально нанёс удары по машинам мирных жителей из-за того, что они решили уехать на территорию, находящуюся под контролем Вооружённых сил РФ.

"Это целенаправленное уничтожение гражданского населения", — подчеркнул он.

Как пояснил Балицкий, специалисты экстренных служб приступили к выяснению всех обстоятельств ЧП.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что жертвами удара украинских войск по автомобилям стали 23 человека, ещё 34 мирных жителя получили различные травмы.