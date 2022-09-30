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Wargonzo: в Ямполь выдвинулась колонна ВСУ для взятия Красного Лимана

Силовые структуры

В Красном Лимане сохраняется напряжённая ситуация. Вооружённые силы Украины продолжают наступление, стараясь окружить город.

По сообщению Telegram-канала Wargonzo, около часа назад от Северска в сторону Ямполя, который находится в "серой зоне", выдвинулась большая колонна ВСУ с бронетранспортёрами (БТР) и боевыми машинами пехоты (БМП) для замыкания в кольцо краснолиманской группировки.

Ранее военный корреспондент Александр Коц комментировал ситуацию в Красном Лимане. Появились сведения о покидания ВС РФ Ямполя под прикрытием РСЗО и превосходстве ВСУ над армией России по численности.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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