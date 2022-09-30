Мобилизованный березниковец, который жаловался на условия, на свободе

Частичная мобилизация прошла в Пермском крае. Недавно в Сети появилось видео березниковца, в котором автор жалуется на условия содержания. Краевые власти утверждают, что предоставленная информация не соответствует действительности.

Слухи о том, что мужчину задержали и избили, также не являются правдивыми. С березниковцем была проведена беседа, в ходе которой выяснялись всё обстоятельства. Супруга мужчины сообщила Properm.ru, что муж в данный момент находится на свободе.

Министру территориальной безопасности Виктору Батмазову поручено проверить условия размещения мобилизованных резервистов.