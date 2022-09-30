Ветераны информируют, как вернуться живым после СВО на Украине: забыть "понты"

Мобилизованные начали прибывать в ДНР для обучения. Ветераны, прошедшие Чеченские кампании, рассказали, какие ошибки на фронте могут привести к смерти. Главное, "чтобы паники не было".

"Сразу оговорюсь: всех опасностей нельзя избежать. Шальная пуля или осколок может прилететь в кого угодно. Тут уж, как говорится, кому что суждено. Но было и много глупых смертей, которых как раз можно было избежать. Умирали чаще те, у кого много гонора и понтов: "Я всё знаю, я всё умею". Теряли осторожность. По пьянке подрывались на мине или становились жертвой снайпера", — рассказал бывший командир отряда в беседе с E1. RU.

Поднимать предметы, оставленные кем-то нельзя — это может быть растяжка, делится собеседник. Кроме того, необходимо позаботиться о личной аптечке, так как только сам человек знает, какие средства ему необходимы, если имеются хронические заболевания.

Командир также отмечает, что тяжело мобилизованным будет не столько в боях, сколько в быту. В непривычной обстановке люди начинают теряться, поэтому необходимо подумать о непромокаемой куртке и штанах защитного цвета, флисовой кофте, шерстяных носках, туалетной бумаге и спальном мешке.