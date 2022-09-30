Путин: Россия всегда будет помнить героев Русской весны

В Кремле проходит церемония подписания договоров о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

"Сегодня мы подписываем договоры о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Это воля людей. Это право людей", — заявил в выступлении президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет помнить героев Русской весны и помнить павших.

Их память почтили минутой молчания.

В зале присутствуют родители первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, лидер Чечни Рамзан Кадыров, нынешний глава ДНР Денис Пушилин и многие другие.

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе: люди в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда", — сказал Путин.