В ходе своего обращения президент России Владимир Путин заявил, что как прежде уже не будет. Сейчас идёт борьба за будущее.
"Начавшийся слом западной гегемонии необратим, как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба — это борьба за большую историческую Россию, борьба против порабощения нашего народа".
Закончил свою речь Путин словами: "за нами правда, за нами Россия".
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