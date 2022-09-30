В Госдуме назвали эпохальным подписание договоров о новых территориях

В Госдуме, конечно, прокомментировали подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Например, член комитета ГД РФ по международным делам Дмитрий Белик сказал, что это эпохальное событие.

"И оно войдёт в учебники истории. Меня не покидало ощущение, что те чувства, которые мы испытали в 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, вновь объединят нас. Так и случилось", — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что все искренне рады за глав ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Долгих восемь лет они шли к своей мечте. Крымчане ни разу не усомнились в своём выборе, отметил Белик.

"Не усомнятся в нём и жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", — цитирует депутата RT.