В Госдуме, конечно, прокомментировали подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Например, член комитета ГД РФ по международным делам Дмитрий Белик сказал, что это эпохальное событие.
"И оно войдёт в учебники истории. Меня не покидало ощущение, что те чувства, которые мы испытали в 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, вновь объединят нас. Так и случилось", — заявил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что все искренне рады за глав ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Долгих восемь лет они шли к своей мечте. Крымчане ни разу не усомнились в своём выборе, отметил Белик.
"Не усомнятся в нём и жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", — цитирует депутата RT.
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