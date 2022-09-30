Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца подписал договоры о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Дважды зал вставал на церемонии: первый раз — когда лидер РФ объявил минуту молчания в память о погибших героях. Второй раз — когда в заключении зазвучал российский гимн. Затем присутствующие стали скандировать "Россия!".
"Не сомневаюсь, что нас услышат. Услышат и попытаются уничтожить. Теперь важно воплотить ответ на него в конкретные управленческие и кадровые решения", — в аккаунте мессенджера уже написал политический эксперт Дмитрий Евстафьев.
И как в подтверждение его слов Европейский Союз заявил, что не признает результаты референдумов и призывает другие страны осудить их.
А телеканал NBC, ссылаясь на Вашингтон сообщил, что Штаты сегодня введут против Российской Федерации санкции за "аннексию территорий Украины".
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