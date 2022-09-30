Стало известно о происходящем на Лиманском направлении: ситуация крайне тяжёлая

Ситуация на Лиманском направлении остаётся крайне тяжёлой, сообщает Telegram-канал "Рыбарь". Из Дробышева и Ямполя российские войска отошли, чтобы не попасть в окружение. Наша оборона выстроена по окраинам Лимана и вокруг дороги Лиман-Заречное-Торское. Несмотря на то, что украинские войска пытаются перекрыть коридор, бойцы ВС РФ отражают удары достаточно успешно, сообщает источник.

Порядка 6 тысяч боевиков ВСУ и иностранных наёмников вовлечены в наступление на Лиманском направлении, пишет "Рыбарь". Со стороны Дробышево, Ставков, Ямполя и Диброво бронетанковые группы делают попытки продвинуться на сам Лиман.

Российские войска перебросили артиллерию, бронетехнику и реактивные системы залпового огня со стороны Торского. Встречные бои не прекращаются под Ямполем, передает источник. Через реку Жеребец в Терны ВСУ пытались ворваться по дамбе к северу от Заречного. Однако вовремя прибывшие части ВС РФ выбили противника, который был вынужден отойти в Ивановку, на западный берег реки.

Украинская армия оголяет Соледарское направление, перебрасывая резервы из Северска, Соледара Славянска и Краматорска. Тем самым ВСУ пытаются усилить натиск. Однако на данном направлении работают НМ ДНР и ЛНР.

Несмотря на крайне напряжённую обстановку, ВС РФ продолжают контролировать Лиман и всеми силами сдерживают ВС Украины. Если этот натиск удастся сдержать, то "ситуация на фронте может кардинально измениться", заключили авторы Telegram-канала.