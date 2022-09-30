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Военкор Сладков сообщил о ситуации в Красном Лимане: "Ни тени сомнения"

Силовые структуры

Ситуация в Красном Лимане остаётся напряжённой, однако начали поступать сообщения о стабилизации фронта.

Военкор Сладков сообщил о ситуации в Красном Лимане: "Ни тени сомнения"

Военкору Александру Сладкову удалось побывать в городе, добравшись до него "по дороге жизни", как он сообщил в Telegram-канале. По его словам, 208-й батальон НМ ЛНР удерживает оборону Лимана. Бойцам удалось без потерь поменять место дислокации.

Сладков также пообщался с военнослужащими комендатуры из Донецка и Луганска, продолжающими патрулирование города несмотря на огонь противника. Военкор отметил высокий боевой дух солдат и отсутствие сомнений в победе.

"Держатся до последнего, ни тени сомнения, никаких отговорок, что по нам стреляют", — говорит корреспондент.

При этом он сообщает, что встретил российские войска только на выезде из населённого пункта, в самом Красном Лимане он их не нашёл. По его словам, вероятно, они всё же есть в городе.

Сладков подчеркнул, что лиманской группировке нужно подкрепление. Оно, по последним данным, уже переброшено.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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