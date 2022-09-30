Медведев назвал генсека НАТО циничным мальчиком за слова об Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о конфликте на Украине.

Россия отмечает возвращение домой четырех новых регионов, а в "меню" Запада и Киева — тяжёлые наркотики, цинизм, деменция, в Telegram-канале пишет экс-президент страны.

Президент Украины после сообщения Путина тут же попросил рассмотреть "ускоренную" заявку на вступление в НАТО. Заместитель председателя Совета безопастности назвал это просьбой начать третью мировую.

Генсек НАТО позже в своём "беспрецендентном обращении" заявил, что если киевский режим прекратит воевать, то просто исчезнет как государство.

"Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", — ответил Столтенбергу Медведев.