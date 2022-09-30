Брифинг генсека НАТО был прерван Путиным: "Победа будет за нами!"

В пятницу, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области отныне — российская территория.

Запад не мог не отреагировать и "тут же" созвал экстренный брифинг НАТО, посвященный новым российским регионам, а также заявлению президента Украины Владимира Зеленского по "ускоренному" вступлению в Альянс.

Однако и тут Запад ожидал конфуз: на Youtube-канале Deutsche Welle* трансляция брифинга генсекретаря военного блока Йенса Столтенберга неожиданно была прервана кадрами выступления российского лидера на Красной площади.

"Победа! Победа будет за нами!" — произнёс глава РФ.

Пока неизвестно, то ли режиссёр монтажа переключил на праздник на Красной площади, то ли так "постарались" российские хакеры.

* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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