"Котёл" в Красном Лимане может оказаться западнёй для ВСУ на Харьковском фронте

Лиманское направление является самым обсуждаемым на данный момент. Военные эксперты и аналитики прогнозируют "котёл" для ВС РФ, однако он может стать западнёй для украинских бойцов на Харьковском направлении, считает военный корреспондент Telegram-канала "На марше Z".

Российские войска получили подкрепление и сейчас более уверенно отбивают атаки противника. Авиация оказывает большую поддержку.

"Оперативно-тактическая ситуация в Красном Лимане переломлена. ВСУ обескуражены и несут несоизмеримые потери. Удары подоспевшими резервами 58А и 20-ки клином в стык фронта с двух направлений выбили из равновесия штабы противника. В ночь хорошо работает авиация. Винтам отдельный поклон. Не хочу загадывать, но, похоже, оттягивая резервы ВСУ с Славянска и Краматорска на Лиман, мы оголили Харьковский фронт. Это пахнет контратакой", — заявил военкор.

ВС РФ продолжают удерживать Лиман.