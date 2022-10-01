Если правительство России примет решение о смене статуса специальной военной операции на контртеррористическую, то ВС РФ смогут ударить по ключевым объектам инфраструктуры Украины, заявил политолог и экономист Андрей Суздальцев.
Как подчеркнул политолог, со сменой статуса цели российской стороны на Украине расширятся.
"Возможно нанесение дополнительных ударов по мостам, узловым железнодорожным станциям и коммуникациям. То есть расширится спектр целей и расширятся виды оружия. Мы увидим наглядное изменение ситуации", — пояснил Суздальцев "Украине.ру".
Кроме того, по мнению политолога, в таком случае транзит газа через Незалежную станет невозможен.
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