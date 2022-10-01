Суздальцев о возможном изменении статуса СВО: цели РФ на Украине расширятся

Если правительство России примет решение о смене статуса специальной военной операции на контртеррористическую, то ВС РФ смогут ударить по ключевым объектам инфраструктуры Украины, заявил политолог и экономист Андрей Суздальцев.

Как подчеркнул политолог, со сменой статуса цели российской стороны на Украине расширятся.

"Возможно нанесение дополнительных ударов по мостам, узловым железнодорожным станциям и коммуникациям. То есть расширится спектр целей и расширятся виды оружия. Мы увидим наглядное изменение ситуации", — пояснил Суздальцев "Украине.ру".

Кроме того, по мнению политолога, в таком случае транзит газа через Незалежную станет невозможен.