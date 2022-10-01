Полковник Клупов о частичной мобилизации: "Их сразу не бросят в горнило войны"

Никто не станет отправлять россиян призванных в рамках частичной мобилизации сразу в "горячую зону", заявил полковник, ветеран военной разведки, герой России Рустем Клупов.

По словам полковника, боевое слаживание военнослужащих вдали от фронта займёт продолжительное время.

"Их сразу не бросят в горнило войны. Боевое слаживание проводится в тыловой зоне. Часть, которая требует пополнения, выводится из зоны боевых действий. В Вооружённых силах, участвующих в СВО, есть возможность ротации", — пояснил Клупов SM. News.

Однако полковник подчеркнул, что частичная мобилизация разделится. В первый "период", как призвали россиян, которые имеют боевой опыт. О том, кого могут мобилизовать в будущем, Клупов не уточнил.