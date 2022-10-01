ВС РФ отбили у ВСУ село Ставки, но обстановка под Красным Лиманом сложная

Мощные резервы российской армии подошли к трассе Торское — Кременная и начали вести боевые действия с боевиками ВСУ. Перед этим ВКС РФ нанесли массированные удары по скоплениям противника в регионе.

После подхода подкрепления российские войска начали контрнаступательные действия на Ставки, в результате чего населённый пункт удалось отбить. На данный момент украинские боевики так и смогли войти в город.

Военные корреспонденты Telegram-канала "На марше Z" сообщили, что утром, 1 октября, удалось выйти на связь с солдатами, которые находятся в Красном Лимане. Несмотря на то что группировка ВСУ растянулась по фронту и пытается подойти к линии соприкосновения, их резервы не успевают выполнить задачи из-за эффективной работы российской авиации.

"До позитива далеко. Жду официальных версий", — указал военный корреспондент Александр Сладков, комментируя обстановку в регионе.