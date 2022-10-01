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Русские РСЗО уничтожают артиллерию ВСУ на Марьинском направлении

Силовые структуры

Продолжается освобождение Донбасса и всей Украины от националистического киевского режима. 

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили, как русские РСЗО без отдыха и выходных уничтожают на Марьинском направлении боевиков ВСУ и западных наёмников преступной власти.

Реактивные системы залпового огня армии России на этом рубеже активно ведут контрбатарейный огонь.

Удары бойцы союзных сил наносят по артиллерии вооружённых формирований Украины. Отмечается, что эта украинская артиллерия постоянно ведёт огонь по мирному населению ДНР.

 

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Русские РСЗО уничтожают артиллерию ВСУ на Марьинском направлении
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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