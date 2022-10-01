Рожин: Красный Лиман судя по всему будет полностью потерян

На Краснолиманском направлении продолжает сохраняться критическая ситуация.

Военный аналитик Борис Рожин в своём аккаунте Telegram-канала рассказал об обстановке на том направлении на 13:00 .

Он отметил, что командование ВС РФ текущий оперативный кризис купировать пока не может и события развиваются по довольно неблагоприятному сценарию.

"Красный Лиман, судя по всему, будет полностью потерян в ближайшие 1-3 дня и на повестку дня выходит уже способность войск и командования обеспечить стабилизацию фронта в районе Кременной", — пишет эксперт.

По его словам, продолжение отступления под Красным Лиманом, по всей вероятности, является следствием предыдущего поражения под н. п. Балаклея.