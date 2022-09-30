У Красного Лимана боевики ВСУ были отброшены от Ставков

Продолжаются боевые действия у Красного Лимана. Атаки националистов героически отражают, находящиеся в меньшинстве бойцы союзных сил.

После подхода подкреплений армии России войска начали контрнаступление на населённый пункт Ставки, пытаясь расширить зону контроля к северу от Красного Лимана. К исходу пятницы, 30 сентября, армия РФ отбила данный населённый пункт.

Несмотря на то, что сейчас на Лиманском направлении определённый статус-кво, исход битвы за посёлок ещё не ясен, пишет военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь".

Армия России перебросила не так много подкреплений, а у бандеровцев на данный момент всё ещё кратное преимущество в технике и живой силе.