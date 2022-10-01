Союзные войска Донецкой, Луганской Народных Республик и армия России продолжают вести наступление на Авдеевском и Артёмовском направлениях. Сообщается, что бои идут у Угледара, Нью-Йорка, Соледара и Майорска.
Штаб ДНР предоставил сводку за прошедшие сутки. Так, известно о ликвидации порядка 40 человек личного состава противника, уничтожении одного танка, двух миномётов, двух БПЛА, двух бронетранспортёров ВСУ.
Штаб ЛНР предоставляет следующую информацию за прошедшие сутки: 70 человек личного состава украинской армии уничтожено, четыре танка противника, один бронетранспортёр, четыре БПЛА и три единицы специальной автомобильной техники также ликвидированы.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.