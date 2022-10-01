Рожин: ВС РФ необходимо определить текущие приоритеты после отхода из Лимана

Ситуация на Лиманском направлении остаётся напряжённой. Российские войска были вынуждены отойти на новую линию обороны. Военный обозреватель Борис Рожин считает, что сейчас необходимо определить приоритеты.

"В условиях оставления Красного Лимана, текущий приоритет: сохранение войск в боеспособном состоянии, формирование новых рубежей обороны, пополнение потрепанных частей и подразделений, переброска дополнительных резервов на это направление, для блокирования попыток противника продвигаться в направлении Сватово, Кременной и Новодружеска", — пишет обозреватель в личном блоге.