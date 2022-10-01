Ситуация на Лиманском направлении остаётся напряжённой. Российские войска были вынуждены отойти на новую линию обороны. Военный обозреватель Борис Рожин считает, что сейчас необходимо определить приоритеты.
"В условиях оставления Красного Лимана, текущий приоритет: сохранение войск в боеспособном состоянии, формирование новых рубежей обороны, пополнение потрепанных частей и подразделений, переброска дополнительных резервов на это направление, для блокирования попыток противника продвигаться в направлении Сватово, Кременной и Новодружеска", — пишет обозреватель в личном блоге.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.