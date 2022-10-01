Командир "БАРСа": ребята живы и отведены в Кременную

Командир подразделения "БАРС" сообщил, что батальон отведён из населённого пункта Дробышево в район города Кременная.

"Ребята живы, боеготовы", — отметил он.

Также командир добавил, что резервные силы подходят, сдерживая попытки противника прорвать трассу от Кременной на Красный Лиман.

Ранее украинская армия вошла в Красный Лиман. Об этом сообщают военкоры "Русской весны". Российские войска отошли с линии обороны на окраинах города, но они не в котле.