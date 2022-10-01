Генерал-лейтенант Гурулёв назвал причину отступления от Лимана: Повальное враньё

Бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулёв обрушился с критикой на Генштаб Минобороны РФ после отхода ВС РФ от Красного Лимана. Он увидел в этом ошибку командования.

В программе Владимира Соловьёва Гурулёв сказал, что не может дать объяснение сдачи Лимана с точки зрения военной логики.

"Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку", — возмутился военачальник.

Генерал-лейтенант считает, что проблема кроется "в повальном вранье" и в "докладе хорошей обстановки".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в выводе российских войск из Красного Лимана. Чеченского лидера поддержал также бизнесмен Евгений Пригожин.