Бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулёв обрушился с критикой на Генштаб Минобороны РФ после отхода ВС РФ от Красного Лимана. Он увидел в этом ошибку командования.
В программе Владимира Соловьёва Гурулёв сказал, что не может дать объяснение сдачи Лимана с точки зрения военной логики.
"Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку", — возмутился военачальник.
Генерал-лейтенант считает, что проблема кроется "в повальном вранье" и в "докладе хорошей обстановки".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в выводе российских войск из Красного Лимана. Чеченского лидера поддержал также бизнесмен Евгений Пригожин.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.