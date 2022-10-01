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Кадыров возмутился действия Лапина после отвода ВС РФ из Красного Лимана

Силовые структуры

Рамзан Кадыров высказался об отводе российских бойцов из Красного Лимана. Он возмутился действиями командующего Центральным военным округом, генерал-полковником Александром Лапиным, которому отдали в подчинение и войска Западного военного округа.

Кадыров возмутился действия Лапина после отвода ВС РФ из Красного Лимана

Президент Чечни подчеркнул, что Лапин не обеспечил мобилизованных бойцов ЛНР необходимой связью и подвозом боеприпасов, а выставил их на всех рубежах Лиманского направления. Кадыров напомнил, что ранее ставил в известность командира о том, что наша армия может стать "лёгкой мишенью", однако тот заверил, что отступления союзных сил быть не может.

Также Кадыров считает, что на отвод российских войск из Лимана повлияла и отдалённость штаба Лапина, который находился в Старобельске.

"Обидно не то, что Лапин — бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор," — возмутился Кадыров в своём Telegram-канале.

Чеченский лидер считает, что нужно принимать более кардинальные меры вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях.

"Вчера — парад в Изюме, сегодня — флаг в Лимане, а завтра что? Всё было бы хорошо, если бы не так плохо", — добавил он.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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