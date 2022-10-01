Кадыров возмутился действия Лапина после отвода ВС РФ из Красного Лимана

Рамзан Кадыров высказался об отводе российских бойцов из Красного Лимана. Он возмутился действиями командующего Центральным военным округом, генерал-полковником Александром Лапиным, которому отдали в подчинение и войска Западного военного округа.

Президент Чечни подчеркнул, что Лапин не обеспечил мобилизованных бойцов ЛНР необходимой связью и подвозом боеприпасов, а выставил их на всех рубежах Лиманского направления. Кадыров напомнил, что ранее ставил в известность командира о том, что наша армия может стать "лёгкой мишенью", однако тот заверил, что отступления союзных сил быть не может.

Также Кадыров считает, что на отвод российских войск из Лимана повлияла и отдалённость штаба Лапина, который находился в Старобельске.

"Обидно не то, что Лапин — бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор," — возмутился Кадыров в своём Telegram-канале.

Чеченский лидер считает, что нужно принимать более кардинальные меры вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях.

"Вчера — парад в Изюме, сегодня — флаг в Лимане, а завтра что? Всё было бы хорошо, если бы не так плохо", — добавил он.