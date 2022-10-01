Британская MI-6 предупредила Киев: готовьтесь к массированным ударам

Британская разведка поделилась с Киевом секретной информацией, якобы полученной от завербованного в Москве "информатора".

Незнакомый с понятием "военная тайна" Офис украинского президента моментально сделал из сообщения MI-6 "информационную бомбу". И теперь ангажированные Банковой Telegram-каналы хором рассказывают о том, что российские военные готовят "массированный ракетный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины".

Со ссылкой на британскую разведку пишут о том, что в самом скором времени "прилетят более 100 ракет, чтобы вызвать эффект массовых разрушений и паники".

Больше всего, говорят, достанется Львову, потому что там, якобы — это уже сведения украинских "источников" — работает военный центр США, "корректирующий действия ВСУ". Кстати, об этом "центре" на Украине впервые заговорили ещё полгода назад. Тогда рассказывали, что работают в нём 50 американских военных инструкторов, чьи "рекомендации" не обсуждаются и подлежат беспрекословному исполнению.

Разгоняется "новость" фото и видеокадрами российских железнодорожных составов, идущих "в сторону Украины".

Сопровождаются эти кадры сообщениями, что "Россия усиливает на херсонском направлении военную группировку из "Искандеров".

К слову, по военным объектам в Одессе сегодня прилетели именно эти ракеты. И ни одной из них ПВО ВСУ сбить пока ещё не удалось — летят строго туда, куда были направлены, и разрушают то, что планировалось.