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ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию

Силовые структуры

Ночью 1 октября ВСК РФ нанесли два ракетных удара по военным целям в Одессе. По сообщениям местных жителей, пламя вспыхнувших пожаров видно даже за городом.

"Перед рассветом по Одессе нанесён ракетный удар, предположительно "Искандерами", — гласит официальное сообщение оперативного командования "Юг" Генштаба ВСУ.

Там уточнили, что в результате атаки повреждено промышленное предприятие и электроподстанция, питающая "несколько окрестных зданий". В ведомстве подчеркнули: люди от ракетного удара не пострадали.

Ранее сообщалось, что также ночью были атакованы украинские военные объекты в Николаеве. Местные источники утверждают, что атака была произведена с помощью беспилотников-камикадзе "Герань-2".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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