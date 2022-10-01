Ходаковский заявил, что Лапин "попал под раздачу в силу "корпоративных" связей"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прокомментировал обвинения Рамзана Кадырова и присоединившегося к нему предпринимателя Евгения Пригожина в адрес генерал-полковника Александра Лапина.

Комбат считает, что люди разделились на "новое поколение" и "олдскул". Те, кто относят себя к первой группе, стремятся к реальной власти и управлению в армии. А люди "старой школы" борются за свои позиции. Лапина эксперт отнёс к "олдскул".

"Если бы процесс интеграции "свежей крови" был бы более гармоничным, конфликт не выплеснулся бы в публичную плоскость", — сделал вывод Ходаковский.

Он отметил, что некоторые военные руководители получают высокие должности, но при этом не имеют реальных полномочий. По его мнению, Лапин "попал под раздачу в силу "корпоративных" связей".