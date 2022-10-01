Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прокомментировал обвинения Рамзана Кадырова и присоединившегося к нему предпринимателя Евгения Пригожина в адрес генерал-полковника Александра Лапина.
Комбат считает, что люди разделились на "новое поколение" и "олдскул". Те, кто относят себя к первой группе, стремятся к реальной власти и управлению в армии. А люди "старой школы" борются за свои позиции. Лапина эксперт отнёс к "олдскул".
"Если бы процесс интеграции "свежей крови" был бы более гармоничным, конфликт не выплеснулся бы в публичную плоскость", — сделал вывод Ходаковский.
Он отметил, что некоторые военные руководители получают высокие должности, но при этом не имеют реальных полномочий. По его мнению, Лапин "попал под раздачу в силу "корпоративных" связей".
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.