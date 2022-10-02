Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"

После отвода союзных сил из Красного Лимана в городе начали бесчинствовать украинские националисты, рассказал российский актёр Иван Охлобыстин.

По его словам, своих жертв они вычисляют по спискам проведённого накануне референдума о воссоединении ДНР с Российской Федерацией.

"За присоединение к России проголосовало большинство жителей городка с населением около 15-17 тысяч человек. Сколько из них останется в живых неизвестно. Большинство старики, женщины и дети", — сокрушается актёр в собственном блоге.

Он призвал россиян не искать виновных, а отдать эту функцию компетентным структурам.

"Помолимся братья и сестры о упокоении безвинно убиенных и о спасении уцелевших", — резюмировал Охлобыстин.

Раннее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский пояснил, что защитники Красного Лимана смогли сорвать масштабное наступление ВСУ.