После отвода союзных сил из Красного Лимана в городе начали бесчинствовать украинские националисты, рассказал российский актёр Иван Охлобыстин.
По его словам, своих жертв они вычисляют по спискам проведённого накануне референдума о воссоединении ДНР с Российской Федерацией.
"За присоединение к России проголосовало большинство жителей городка с населением около 15-17 тысяч человек. Сколько из них останется в живых неизвестно. Большинство старики, женщины и дети", — сокрушается актёр в собственном блоге.
Он призвал россиян не искать виновных, а отдать эту функцию компетентным структурам.
"Помолимся братья и сестры о упокоении безвинно убиенных и о спасении уцелевших", — резюмировал Охлобыстин.
Раннее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский пояснил, что защитники Красного Лимана смогли сорвать масштабное наступление ВСУ.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.