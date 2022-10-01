Гарнизон Красного Лимана выполнил сверхзадачу: сорвал масштабное наступление ВСУ

Крупномасштабное наступление украинских боевиков захлебнулось в Красном Лимане, замысел Киева удалось сорвать, заявил комбат "Востока" Александр Ходаковский.

"Независимо от того, чем закончится краснолиманская эпопея, парни (защитники города. — Прим. ред.) даже не представляют до конца, что они сделали", — отметил подполковник ВС ДНР.

По его словам, харьковское наступление очень воодушевило националистов, которые начали давить на всех участках фронта. Генштаб ВСУ строил реалистичные планы, запасался ресурсами, накопил ударный кулак под Угледаром, но столкнулся с невиданным сопротивлением в Красном Лимане и наступление завязало.

"Чтобы сломить наших парней, им (украинскому командованию. — Прим. ред.) пришлось отменить планы и забрать ресурс с других направлений, но темпы были уже потеряны", — уточнил Ходаковский.

Он отметил, что если даже населённый пункт придётся в результате оставить, сверхзадача гарнизоном уже была выполнена.

Ранее военкор Александр Коц уточнил, что под Лиманом обстановка тяжёлая, но не катастрофическая.