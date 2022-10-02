Арестович намекнул, что обещанные США через полтора года 18 HIMERS уже на фронте

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович намекнул, что 18 обещанных американскими властями РСЗО HIMERS уже могут вести обстрел по ВС России. Он подчеркнул, что якобы заявлять более долгий срок поставок — "нормальная политика".

По словам Арестовича, все "знающие посмеялись", когда Киеву пообещали поставить орудия в течение полутора лет.

"Это общая информационная политика такая, её никто особо не скрывает. Поэтому когда сказали, что 18 HIMERS придёт в течение полутора лет, все знающие люди посмеялись. Это значит, что они уже стреляют, скорее всего", — заявил украинский представитель.