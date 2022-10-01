Арестович: октябрь станет поворотным месяцем на фронте

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что поворотным месяцем в спецоперации будет октябрь.

По его словам, многое зависит от ключевых моментов на мировой политической арене. Кроме того, к этому времени на фронте якобы окажутся мобилизованные россияне.

"Наши этапы, которые нас ожидают — это 15-16 октября. Кто в Китае придёт к власти и какую позицию займёт, что будет принято в Рамштайне и что последует в новом пакете вооружения", — поделился прогнозами Арестович.

Он подчеркнул, что, помимо прочего, Украина готовится к "решительному ответу" для России, если Москва примет решение бить по ключевым объектам инфраструктуры в Незалежной.