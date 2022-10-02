Стрелков проинформировал о наступлении ВСУ на Херсонском фронте

На фронте идут активные бои. Кременная под обстрелом ВСУ, на Херсонском направлении противник также наступает. Бывший министр обороны ДНР, командир ополчения Игорь Стрелков рассказывает, что происходит в зоне СВО.

"Противник начал наступление вдоль течения Днепра на Херсонском фронте. Ночью им взято село Золотая Балка. Положение дел на утро пока не известно. <…> Атаки врага происходили вчера вечером и ночью в направлении н. п. Зелёный Гай. Атаки осуществлялись силами до роты при поддержке нескольких танков и БМП. Активность противника здесь, по всей видимости, носит сковывающий характер либо характер разведки боем", — сообщает Стрелков.

На Лиманском направлении атаки продолжаются. Тяжёлые бои фиксируются в районе населённого пункта Торское и Терны. Стабилизировать линию фронта пока не удаётся, говорит Стрелков.