На фронте идут активные бои. Кременная под обстрелом ВСУ, на Херсонском направлении противник также наступает. Бывший министр обороны ДНР, командир ополчения Игорь Стрелков рассказывает, что происходит в зоне СВО.
"Противник начал наступление вдоль течения Днепра на Херсонском фронте. Ночью им взято село Золотая Балка. Положение дел на утро пока не известно. <…> Атаки врага происходили вчера вечером и ночью в направлении н. п. Зелёный Гай. Атаки осуществлялись силами до роты при поддержке нескольких танков и БМП. Активность противника здесь, по всей видимости, носит сковывающий характер либо характер разведки боем", — сообщает Стрелков.
На Лиманском направлении атаки продолжаются. Тяжёлые бои фиксируются в районе населённого пункта Торское и Терны. Стабилизировать линию фронта пока не удаётся, говорит Стрелков.
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