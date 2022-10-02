Утром 2 октября украинские боевики начали обстреливать укрепления союзников в Кременной, куда подразделения ВС РФ отошли из Красного Лимана.
"Кременная под обстрелом вражеской артиллерии. Линия обороны сейчас обустраивается под городом", — сообщил российский военкор Александр Коц.
Информацию подтвердил военный репортёр Евгений Поддубный и уточнил, что стрельба ведётся из ствольной артиллерии.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ собирает резервы под Красным Лиманом, пытаясь прорвать линию фронта с помощью диверсионно-разведывательных групп. Ночью несколько ДРГ противника были ликвидированы в лесу около населённого пункта Заречное.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.