Военкор Коц: Кременная под обстрелом вражеской артиллерии

Утром 2 октября украинские боевики начали обстреливать укрепления союзников в Кременной, куда подразделения ВС РФ отошли из Красного Лимана.

"Кременная под обстрелом вражеской артиллерии. Линия обороны сейчас обустраивается под городом", — сообщил российский военкор Александр Коц.

Информацию подтвердил военный репортёр Евгений Поддубный и уточнил, что стрельба ведётся из ствольной артиллерии.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ собирает резервы под Красным Лиманом, пытаясь прорвать линию фронта с помощью диверсионно-разведывательных групп. Ночью несколько ДРГ противника были ликвидированы в лесу около населённого пункта Заречное.