Леонков допустил предательство при отводе войск ВС РФ из Красного Лимана

После ожесточённых сражений за Красный Лиман ВС РФ отвели войска из города во избежание окружения. Поступают тревожные новости о том, что в населённом пункте киевский режим приступил к карательным операциям против мирного населения. Как сообщил ранее Иван Охлобыстин, ВСУ осуществляют массовые казни тех, кто голосовал в поддержку референдума.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал данную информацию, выразив надежду, что она ошибочна. При этом он отметил, что речь может идти о предательстве, если при отводе войск списки голосовавших не ликвидировали или не вывезли из города.

"Молимся, братья. Но если списки голосования действительно не были вывезены или уничтожены — это предательство", — заявил в своём Telegram-канале.