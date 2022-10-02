После ожесточённых сражений за Красный Лиман ВС РФ отвели войска из города во избежание окружения. Поступают тревожные новости о том, что в населённом пункте киевский режим приступил к карательным операциям против мирного населения. Как сообщил ранее Иван Охлобыстин, ВСУ осуществляют массовые казни тех, кто голосовал в поддержку референдума.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал данную информацию, выразив надежду, что она ошибочна. При этом он отметил, что речь может идти о предательстве, если при отводе войск списки голосовавших не ликвидировали или не вывезли из города.
"Молимся, братья. Но если списки голосования действительно не были вывезены или уничтожены — это предательство", — заявил в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.