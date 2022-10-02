Несмотря на то, что населённый пункт Красный Лиман временно перешёл под контроль националистического киевского режима, бойцы ВС РФ намерены скоро вернуть его.
На данный момент псковские десантники в том направлении героически удерживают оборону Давыдова Брода.
Об этом сообщает военный корреспондент Семён Пегов и его проект WarGonzo, со ссылкой на портал "Архангелы Спецназа".
"Десантники сказали: "Не отошли и не будем отходить, несмотря на подавляющее преимущество противника в живой силе и технике, как сжигали их так и продолжим", — цитирует бойцов военкор.
Ранее сообщалось, что уничтожена колонна боевой техники бандеровцев на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.