Псковские десантники удерживают Давыдов Брод: "Не отошли и не будем отходить"

Несмотря на то, что населённый пункт Красный Лиман временно перешёл под контроль националистического киевского режима, бойцы ВС РФ намерены скоро вернуть его.

На данный момент псковские десантники в том направлении героически удерживают оборону Давыдова Брода.

Об этом сообщает военный корреспондент Семён Пегов и его проект WarGonzo, со ссылкой на портал "Архангелы Спецназа".

"Десантники сказали: "Не отошли и не будем отходить, несмотря на подавляющее преимущество противника в живой силе и технике, как сжигали их так и продолжим", — цитирует бойцов военкор.

Ранее сообщалось, что уничтожена колонна боевой техники бандеровцев на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом.