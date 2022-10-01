Уничтожена колонна ВСУ на Херсонском направлении под Давыдовым Бродом

Националисты киевского режима на Херсонском направлении предприняли очередную попытку наступать на Давыдов Брод. Теперь атака была и со стороны Белогорки, и с наведённой переправы в Белой Кринице.

Всего наступало до 50 единиц легкобронированной техники и пикапов-"тачанок". Видеоролик, представленный военно-аналитическим Telegram-каналом "Рыбарь" демонстрирует перепаханное снарядами поле и брошенную колонну техники ВСУ под Давыдовым Бродом.

Среди этой брошенной военной техники можно видеть бронеавтомобили "Козак" и французский БТР VAB. Продвижение бандеровцев было остановлено бойцами дальневосточниками, артиллеристами и лётчиками ВКС РФ.

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