Wargonzo: в Херсонской области ВСУ впервые применили РСЗО HIMARS с кассетами

Модификации кассетных боеприпасов полностью сняты с производства в Соединённых Штатах Америки. Однако это не мешает Вашингтону поставлять их для нужд ВСУ. Такого мнения придерживаются военные корреспонденты Wargonzo.

Они сообщают о применении боевиками украинской армии в Херсонской области неуправляемых снарядов М26 с кассетными боеприпасами, которые выпускают из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. "Это варварское оружие", пишут военкоры. Кассеты опасны и во время применения, и в последствии, так как неразорвавшиеся боеприпасы могут убивать и наносить урон здоровью не только военных, но и гражданских лиц ещё продолжительное время.