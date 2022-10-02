Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кадыров заявил об отличных результатах спецназа "Ахмат" благодаря новой тактике
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР сорвали наступления ВСУ сразу в трёх направлениях
Рожин: армии ЛДНР после всех процессов официально войдут в состав ВС РФ
Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс
Псковские десантники удерживают Давыдов Брод: "Не отошли и не будем отходить"
МО: ударом ВКС РФ в Днепропетровске были уничтожены более 35 сотрудников СБУ
Военкор Коц заявил, что бойцы ВС РФ остались бы умирать за Красный Лиман
Евгений Пригожин: "ЧВК Вагнера" не работает в Запорожской области
Фомченков заявил, что ВСУ сконцентрировали силы со стороны Торского под Лиманом

Wargonzo: в Херсонской области ВСУ впервые применили РСЗО HIMARS с кассетами

Силовые структуры

Модификации кассетных боеприпасов полностью сняты с производства в Соединённых Штатах Америки. Однако это не мешает Вашингтону поставлять их для нужд ВСУ. Такого мнения придерживаются военные корреспонденты Wargonzo.

Они сообщают о применении боевиками украинской армии в Херсонской области неуправляемых снарядов М26 с кассетными боеприпасами, которые выпускают из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. "Это варварское оружие", пишут военкоры. Кассеты опасны и во время применения, и в последствии, так как неразорвавшиеся боеприпасы могут убивать и наносить урон здоровью не только военных, но и гражданских лиц ещё продолжительное время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"

После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.

Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"
Танковые войска ВСУ начали наступление в Херсонской области
Силовые структуры
Танковые войска ВСУ начали наступление в Херсонской области
Военные новости
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Силовые структуры
Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в выводе ВС РФ из Красного Лимана
Андрей Николаев США воюют чужими руками, потому что некому и нечем Андрей Николаев Сергей Лебедев Забота о русском языке напоминает шпаргалку Сергей Лебедев Любовь Степушова Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему Любовь Степушова
Силовые структуры
Военкор Коц сообщил о блокировке ВСУ дороги в Сватово из Красного Лимана
Силовые структуры
WarGonzo: Неонацисты ВСУ уже начали карательные операции в Красном Лимане
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Силовые структуры
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Последние материалы
Интеллектуальные хобби снижают риск деменции
Псковские десантники удерживают Давыдов Брод: "Не отошли и не будем отходить"
МО: ударом ВКС РФ в Днепропетровске были уничтожены более 35 сотрудников СБУ
Военкор Коц заявил, что бойцы ВС РФ остались бы умирать за Красный Лиман
Евгений Пригожин: "ЧВК Вагнера" не работает в Запорожской области
Фомченков заявил, что ВСУ сконцентрировали силы со стороны Торского под Лиманом
Президентом Зеленским озвучена самая худшая из его идей — о вступлении в НАТО
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Ищи, кому выгодно: подрыв "Северных потоков" сыграл на руку Польше
Леонков допустил предательство при отводе войск ВС РФ из Красного Лимана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников