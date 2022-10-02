Wargonzo: боевики ВСУ пытались зайти в Кременную

Армия Украины попыталась подойти к н. п. Кременная со стороны села Терны.

Однако боевиков остановила артиллерия союзных сил. Об этом сообщают военные корреспонденты проекта Семёна Пегова — Wargonzo.

Отмечается, что со вчерашнего дня Кременная — это уже прифронтовой город. Националисты, используя наступательный порыв, пытались атаковать, но тщетно.

В воскресенье город интенсивно обстреливает артиллерия киевского режима, подытожили военкоры проекта.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области неонацисты впервые применили РСЗО HIMERS с кассетами.