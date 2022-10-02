Армия Украины попыталась подойти к н. п. Кременная со стороны села Терны.
Однако боевиков остановила артиллерия союзных сил. Об этом сообщают военные корреспонденты проекта Семёна Пегова — Wargonzo.
Отмечается, что со вчерашнего дня Кременная — это уже прифронтовой город. Националисты, используя наступательный порыв, пытались атаковать, но тщетно.
В воскресенье город интенсивно обстреливает артиллерия киевского режима, подытожили военкоры проекта.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области неонацисты впервые применили РСЗО HIMERS с кассетами.
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