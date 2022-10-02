ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава Херсонской области

В ходе боевых действий в Херсонской области группировка украинской армии понесла тяжёлые потери. Однако войска киевского режима бросили в бой новые силы и продолжили наступление.

Сейчас ВСУ пытаются осуществить наступательные манёвры в направлении города Берислав. 126 гвардейская бригада береговой обороны взяла удар со стороны противника на себя. На помощь военнослужащим пришли силы 80-й бригады.

"Парни с места сообщают, что в тяжёлых боях вынуждены отходить на новые рубежи", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".