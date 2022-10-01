Танковые войска ВСУ приступили к контрнаступлению в Херсонской области. По данным военкоров "Русской весны", 1-й танковый батальон и 1-й батальон пехоты противника выдвинулись с посёлка городского типа Нововоронцовка в направлении населённых пунктов Хрещеновка и Любимовка.
Наступающие были оперативно выявлены российской разведкой при помощи квадрокоптеров. По ним был открыт огонь с применением артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".
Украинские солдаты после нанесения по ним огневого поражения скрылись в лесопосадках, разрушив свой боевой порядок. К месту военных действий подтянуты резервы ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.