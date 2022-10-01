Танковые войска ВСУ приступили к наступлению в Херсонской области

Танковые войска ВСУ приступили к контрнаступлению в Херсонской области. По данным военкоров "Русской весны", 1-й танковый батальон и 1-й батальон пехоты противника выдвинулись с посёлка городского типа Нововоронцовка в направлении населённых пунктов Хрещеновка и Любимовка.

Наступающие были оперативно выявлены российской разведкой при помощи квадрокоптеров. По ним был открыт огонь с применением артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

Украинские солдаты после нанесения по ним огневого поражения скрылись в лесопосадках, разрушив свой боевой порядок. К месту военных действий подтянуты резервы ВС РФ.