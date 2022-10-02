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Безсонов: ВСУ действуют бесхитростно и бьют там, где "тонко"

Силовые структуры

Украина наступает на Херсонском направлении, и в ближайшие дни появится ещё один-два участка, где армия киевской власти попробует наступать.

Безсонов: ВСУ действуют бесхитростно и бьют там, где "тонко"

Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера глава пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

"Укровское командование показывают чудеса стратегии и полководческие таланты? — Нет! Они действуют бесхитростно, имея полноту разведданных, а на них работает вся разведка НАТО, они накапливают ударные группы в тех местах, где у нас "тонко" и бьют. Там, где наши подразделения оказывают сопротивление у укров ничего не выходит, и они несут огромнейшие потери", — пишет в Telegram-канале ополченец.

Он подчеркнул, что Украина ничего не выдумывает, а использует ошибки ВС  РФ. Необходимо готовить к обороне прифронтовые населённые пункты, убеждён Безсонов. Он отметил, что, если не остановить врага сейчас, то его придётся останавливать на пороге освобождённых домов. 

Киев добровольно согласился, чтобы Украина стала полем битвы между РФ и НАТО, подчеркнул донбассовец. По его словам, лучше побеждать на территории Украины, чем потом на российской.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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