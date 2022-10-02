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Wargonzo: боевики ВСУ попытаются пойти на Сватово или Кременная — Рубежное

Силовые структуры

Националисты украинского режима будут пытаться пойти на населённый пункт Сватово или "дорогу связку" Кременная — Рубежное.

Такое мнение высказал проекту военного журналиста Семёна Пегова — WarGonzo рассказал начальник штаба "Барсов-13" с позывным "Кудесник".

По словам бойца, из Дробышево отряд отходил по приказу командования, а во время отхода на подготовленные позиции никто не пострадал.

Также русский солдат рассказал о текущей обстановке у населённого пункта Кременная. Портал предоставляет видео с его рассказом.

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ВСУ попытаются пойти на Сватово или Кременная — Рубежное
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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