Wargonzo: боевики ВСУ попытаются пойти на Сватово или Кременная — Рубежное

Националисты украинского режима будут пытаться пойти на населённый пункт Сватово или "дорогу связку" Кременная — Рубежное.

Такое мнение высказал проекту военного журналиста Семёна Пегова — WarGonzo рассказал начальник штаба "Барсов-13" с позывным "Кудесник".

По словам бойца, из Дробышево отряд отходил по приказу командования, а во время отхода на подготовленные позиции никто не пострадал.

Также русский солдат рассказал о текущей обстановке у населённого пункта Кременная. Портал предоставляет видео с его рассказом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.